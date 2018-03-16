Порошенко підписав закон про компенсації за оренду житла військовим-контрактникам

За попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.

Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає виплату компенсації за винаймання житла військовослужбовцям-контрактникам рядового, сержантського та старшинського складу.

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Глава держави підписав відповідний під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, повідомляє президентська прес-служба.

«Його норми передбачають усунення соціальної несправедливості, яка існує в частині надання військовослужбовцям права на отримання грошової компенсації за найм жилого приміщення. Раніше така компенсація була передбачена лише для військовослужбовців офіцерського складу та курсантів. Сьогодні її зможуть отримувати і військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, - у місцях розгортання, де відсутній житловий фонд», -зазначив Порошенко.

Водночас, він нагадав, що у 2018 році за його ініціативи будуть збудовані майже 200 сучасних гуртожитків для контрактників.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого, депутати ухвалили закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (№5027), внесений Кабінетом міністрів. Рішення підтримали 230 депутатів.

Відповідно до закону, військова частина, у разі відсутності службового житла, зобов’язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їхніх сімей або за їхнім бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення.

Крім того, у разі відсутності службового житлового приміщення, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безплатно у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках.

Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

У разі відсутності можливості розміщення зазначених військовослужбовців у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини та сімейних гуртожитках, військова частина зобов’язана орендувати для військовослужбовців та членів їхніх сімей житлове приміщення або за їхнім бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, за попередніми розрахунками, орієнтовна потреба в коштах, необхідних для реалізації положень закону, становить 786 млн 690 тис. грн на рік.