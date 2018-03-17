Телеканал "UA: Перший" вибачився за карту без Криму в прогнозі погоди

Інтернет-користувачі вибухнули критикою після прогнозу погоди на телеканалі.

Карту України без Криму показав у своєму ефірі український громадський телеканал "UA: Перший".

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“16 березня, у вечірньому випуску новин на UA: ПЕРШИЙ в прямому ефірі сталася технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим", - зазначив телеканал.

Таку помилку на каналі пояснили наспіх зробленою графікою і технічною помилкою.

“Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув і кілька потрібних шарів: зображення Криму і назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускаючого режисера не було можливості його перевірити. Тому глядачі побачили такі критичні і дуже грубі помилки", - зазначили на телеканалі.

Команда Громадського мовлення попросила вибачення у всіх глядачів.