Литовський Червоний Хрест зібрав $18 тис. для мешканців Донбасу

Про це повідомила генсекретар товариства Гражина Евграфовене, передає Delfi. "У цілому ми зібрали 51 тис. літів (близько $18 тис.). Вони будуть переведені Міжнародному комітету Червоного Хреста, коли з нами розрахуються всі оператори коротких номерів", - сказала Гражина Евграфовене.

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Пожертви в Литві збирали з вересня. Гражина Евграфовене повідомила, що зібрані кошти будуть використані для відновлювальних робіт, а також для купівлі медикаментів для жителів Донецької і Луганської областей.

"Гроші будуть витрачені на відновлювальні роботи, адже відомо, що тисячі людей відновлюють будинки в Донецькій області. Також зруйнована вся інфраструктура, система подачі води. Кошти будуть виділені на різні медикаменти, оскільки в Донецькій і Луганській областях дуже багато пацієнтів, яким потрібна допомога", - сказала генсекретар.

За її словами, різну допомогу східній Україні також направляють товариства Червоного Хреста інших країн. "Латвія, Естонія, Польща відправлять грошову допомогу. Австрія, Німеччина, інші держави Західної Європи, направлять добровольців та допомогу речами", - сказала вона.

Збір коштів для українців організовують й інші литовські громадські організації, гуманітарну допомогу надає уряд Литви.