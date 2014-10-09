В Донецьку область доставлена гуманітарна допомога ООН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної держадміністрації. "Представники ООН на чолі з керівником представництва УКБ в Україні, Молдові та Білорусі Олдрихом Андрисеком доставили в Святогірськ, де в пансіонаті "Славяногорский" проживають тимчасові переселенці, тисячі теплих ковдр і 400 одиниць теплого одягу для жінок, чоловіків і підлітків", - йдеться в повідомленні.

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Крім теплих речей, представники ООН привезли в Донецьку область 50 упаковок спеціального будівельного брезенту, з допомогою якого можна швидко відновити 10 тис. кв. м покрівлі в пошкоджених будинках. Це дозволить частині громадян швидше повернутися в свої будинки. Вантаж доставили в слов'янське селище Семенівка та місто Сіверськ Артемівського району.