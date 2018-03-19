У Дніпрі вівторок і середу можуть зробити вихідними через негоду

За словами заступника мера, це робиться для того, щоб жителі міста не виїжджали і не залишали свої автомобілі на дорогах, перешкоджаючи роботі комунальної техніки.

У Дніпрі 20 і 21 березня можуть стати неробочими днями через ускладнення погодних умов.

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Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, передає видання «Дніпро вечірній».

«Щойно на засіданні міського штабу з надзвичайної ситуації було ухвалено рішення рекомендувати міському голові призначити шкільні канікули з завтрашнього дня, а також оголосити вівторок і середу вихідними днями для бюджетних організацій та рекомендувати підприємствам усіх форм власності зробити теж саме. Думаю, до кінця дня мер ухвалить це рішення», – повідомив чиновник.

За його словами, це робиться для того, аби жителі міста не виїжджали і не залишали свої автомобілі на дорогах, перешкоджаючи роботі комунальної техніки.

Як зазначає видання, сьогодні вранці мешканці Дніпра з великими проблемами добиралися на роботу - маршруток було менше, ніж зазвичай, тролейбуси стояли через пошкодження контактних мереж, а трамвайні рейки, як наприклад, на пр. Мазепи, залишалися під снігом.