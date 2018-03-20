МЗС вимагає від Росії дозволити українському консулу навідатись до Сенцова через стан його здоров’я

В листі до сестри Сенцов написав, що в нього "сиплються зуби й випадає волосся... Здоров’я міняється повільно, але безповоротно".

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації дозволити консулу відвідати незаконно ув'язненого у Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова через погіршення стану його здоров'я.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я Сенцова вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега", - наголосила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова разом з українським активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

16 березня цього року сестра Сенцова Наталія Каплан написала у Facebook, що отримала лист від брата. «Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що в нього все нормально. Хоча при цьому пише, що в нього сиплються зуби й випадає волосся. Відзначає, що там здоров’я міняється повільно, але безповоротно», – повідомила Каплан.

Про проблеми Олега Сенцова зі здоров`ям стало відомо ще у листопаді минулого року. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, Сенцов, перебуваючи у колоніях РФ, сильно схуд, погано харчувався. Також у нього почалися проблеми із серцем.