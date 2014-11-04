Друга хвиля "бабиного літа" завтра принесе в Україну +19 градусів та південний вітер

Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме +7+14, а в західних областях місцями навіть до +19 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Область високого атмосферного тиску, антициклон обумовить суху погоду.

Місцями очікується туман.

У західній частині передбачається суха погода, місцями поривчастий вітер. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +9+19 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень +5+12 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень +7 +12 градусів.

На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень +3+8 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +1+6, вдень +9+14 градусів.

У Києві 5 листопада - без опадів. Температура повітря вночі 0+4, вдень +8+11 градусів.

Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, 5-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.