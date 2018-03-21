Ірина Луценко: держава повинна створювати механізми стимулювання сумлінних батьків

Політик також нагадала, що раніше понад 60 народних депутатів домовились поєднати зусилля і разом працювати над посиленням законодавства в плані захисту прав дітей.

Найближчим часом у парламент будуть внесені законопроекти, спрямовані на захист прав дітей і стимулювання відповідального батьківства. Про це на круглому столі у Верховній Раді заявила народний депутат Ірина Луценко.

Під час круглого столу за участю народних депутатів, міністра юстиції Павла Петренка, заступниці міністра соціального розвитку Наталі Федорович, уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, представників Національної поліції, прокуратури, судів, міжнародних організацій, адвокатів і громадських активістів обговорювались законодавчі ініціативи в сфері прав дітей.

«Останні місяці ми в тісній співпраці сприяли прийняттю низки важливих законів, серед яких запобігання домашньому насильству, посилення відповідальності за несплату аліментів, захист дітей від сексуальної експлуатації. Наступним кроком стане внесення в парламент нових пропозицій, спрямованих на захист прав дітей і створення механізмів стимулювання для сумлінних батьків», - доповіла Ірина Луценко.

Вона нагадала, що понад 60 народних депутатів домовились поєднати зусилля і разом працювати над посиленням законодавства в плані захисту прав дітей. Заради цього в парламенті створено межфракційне депутатське об’єднання «Чужих дітей не буває».

Ірина Луценко повідомила, що разом з Міністерством юстиції продовжується робота над вдосконаленням законодавства по аліментах. Зокрема, йдеться про скасування податку на аліменти від батька-нерезидента і встановлення мінімального розміру аліментів на рівні прожиткового мінімуму.

«Наступний законопроект – внесення змін до Податкового кодексу, щоб витрати батьків на позашкільну освіту – гуртки, спортивні секції, курси англійської – відраховувалися від суми сукупного доходу і не обкладалися податком. Ще один законопроект – батькам, які опікуються хворою дитиною до оформлення інвалідності зараховувати цей час як страховий стаж, щоб потім отримати пенсію», - заявила Ірина Луценко.

Також народний депутат запропонувала внести зміни до Кримінального кодексу для забезпечення невідворотності покарання за сексуальне насильство проти дітей. «Пропонується рахувати строк давності, за яким можна притягнути до відповідальності за сексуальне насильство проти дітей не з моменту скоєння злочину, а з досягнення жертвою повноліття. Дитина може не до кінця усвідомити, який злочин з нею вчинявся, і не заявляти про нього. Тому треба дати можливість такій жертві сексуального насильства звернутись до правосуддя по досягненню 18-річчя», - пояснила Ірина Луценко.