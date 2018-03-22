СБУ затримала вандалів, які трощили польські та єврейські пам'ятники на замовлення РФ

У зловмисників виявили георгіївські стрічки та триколори.

Співробітники Служби безпеки України викрили злочинне угрупування, учасники якого причетні до низки актів вандалізму по відношенню до польських та єврейських пам'ятників на території України.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб.

Читайте також"Пам'ятник окупантам": у Львові пошкодили Монумент Слави (фото, відео)"Оперативники спецслужби задокументували, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією. В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах", - йдеться у повідомлені.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників співробітники СБУ знайшли гранати, тротилові шашки, холодну зброю, георгіївські стрічки та триколори.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у лютому райцентрі Яворів на Львівщині невідомі зловмисники розбили табличку, встановлену на наріжному камені на місці майбутнього пам’ятника польському королю Яну ІІІ Собеському.