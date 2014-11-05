Бойовики з "Градів" обстріляли Чорнухине під час візиту членів ЛугОДА

Як сказано на сайті губернатора, у прифронтове селище Чорнухине з робочою поїздкою приїхали працівники різних департаментів облдержадміністрації, а також представники КП "Фармація", підприємств "Укртелеком", «Укрпошти», державних і приватних банків.

"Мета поїздки - відновлення життєдіяльності селища і нормального функціонування всіх представництв і служб. Паралельно працівники "Укрпошти" з охороною привезли в Чорнухине пенсії - за попередні місяці і листопад", - зазначив Москаль.

Він додав, що бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка", які перебувають за три кілометри в сусідньому селі Фащівка, обстріляли з "Градів" околиці Чорнухиного, де розташований опорний пункт українських військових. Постраждалих немає.

Читайте такожБойовики знову обстрілюють Кримське на Луганщині (фото)За даними губернатора, після двомісячної відсутності електроенергії (ЛЕП були пошкоджені бойовими діями) сюди недавно подали світло, відновили центральне водопостачання, в будинки подали тепло, людям почали погашати заборгованість з пенсій.

Однак ряд структур, серед яких аптечні кіоски, філіали банків, служба "швидкої допомоги" все ще не працювали.

Як з'ясувалося, найбільша проблема в селищі - взяття на баланс відновлених ліній електро- і газопостачання, які дотепер періодично пошкоджуються через обстріли, а відновлювати їх доводиться силами селищної ради.

"Найближчими днями це питання буде вирішено, електро- і газові мережі будуть закріплені за відповідними районними структурами. Відновити проводовий телефонний зв'язок у Чорнухиному поки що неможливо, оскільки телефонний кабель обірваний на нейтральній території, а підступи до нього заміновано. Але в селищі безперешкодно діє мобільний телефонний зв'язок і є інтернет", - зазначив Москаль.

Нагадаємо, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.