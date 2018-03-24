В Одеській області у місцевого жителя вилучили арсенал зброї, у тому числі гранатомети

Поліція виявила дев‘ять ручних протитанкових гранатометів, дві тротилові шашки, дві ручних гранати і більш як 200 патронів різного калібру.

В Одеській області сьогодні у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та боєприпаси, зокрема й гранатомети.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, арсенал виявлено під час обшуку в домоволодінні 41-річного жителя міста Біляївка.

Правоохоронці виявили й вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, дві тротилові шашки, дві ручних гранати і більш як 200 патронів різного калібру.

Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Проводяться відповідні невідкладні заходи, додали в поліції.