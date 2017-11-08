У Дніпропетровській області в квартирі місцевого жителя виявили арсенал

15:03, 08 листопада 2017
Суспільство
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В арсеналі було по шість пістолетів і револьверів різного калібру і більше 1,3 тис. патронів.

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У місті Новомосковськ Дніпропетровської області під час санкціонованого обшуку 7 листопада поліцейські виявили у квартирі 38-річного місцевого жителя арсенал зброї та боєприпасів.

Читайте такожНа Харківщині у приватному будинку виявили арсенал зброї та боєприпасівПро це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що правоохоронці вилучили гранату РГД-5 із запалом, 6 пістолетів, 6 револьверів різного калібру та понад 1,3 тис. патронів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

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