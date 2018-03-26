В Одеській області почали розслідування нападу трьох вуличних собак на 6-річну дівчинку

Дитину після операції з реанімації перевели у звичайну палату.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом нападу собак на 6-річну дівчинку, яка дістала травми і госпіталізована.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, йдеться про напад, що стався 23 березня в селищі Світле Лиманського району.

«До лікарні було доставлено 6-річну дитину з діагнозом кусані рани голови і лівої ноги. Встановили, що коли дівчинка поверталася зі школи додому, на неї напав собака. Бабуся, яка йшла зустрічати внучку, почула крики і встигла прибігти на допомогу і відігнати тварину», - заявили в главку.

На цей час дівчинка перебуває в медичному закладі під наглядом лікарів.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне легке тілесне ушкодження").

Слідство триває.

За словами медиків, стан дитини характеризується як примежовий - між середнього ступеня тяжкості і тяжким. Після проведення операції дівчинку переведено з реанімації у звичайну палату.

Як повідомили УНІАН жителі Світлого, те, що сталося - не перший випадок нападу бродячих собак на людей. Зокрема, в лютому 2006 року зграя собак напала на 10-річного хлопчика, який ішов додому з магазину. Від травм, несумісних з життям, дитина загинула на місці події.

«Дорослі не встигли допомогти. Собаки перегризли йому горло, кидалися на чоловіка, який намагався їх відігнати», - розповів один з місцевих жителів. За його словами, на цій території багато будинків, в яких живуть лише влітку, а взимку їдуть до Одеси. При цьому вони кидають собак, яких залишають охороняти територію.

«Собаки стають бродячими, оскільки їх кидають господарі, що їдуть взимку до Одеси. Влітку відпочивають на дачах, в холоди - відпускають на вільні хліби. Пси ж збиваючись в зграї, починають полювати. Через голод вони ловлять домашню птицю, намагаються нападати на кіз...», - зазначив чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня до лікарні було доставлено 6-річну дівчинку, на яку в селищі Світлому Лиманського району Одеської області напали бродячі собаки.

За словами громадського працівника Руслана Демчука, НП сталася приблизно о 15.30, коли дівчинка поверталася додому. За даними громадського працівника, на дитину напали три собаки, у потерпілої - рани голови (пошкоджено вушко, скальпована рана), спини, ноги.

19 лютого 2006 року о селищі Світле Лиманського району (раніше - Комінтернівський), розташованому за три кілометри від Одеси, бродячі собаки загризли 10-річного хлопчика.