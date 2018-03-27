Суддю з Харківської області повідомили про підозру у винесенні незаконного рішення по "газовій справі"

Суддя ухилялася від вручення повідомлення про підозру - відключила мобільний телефон і не з'явилася на роботу.

Національне антикорупційне бюро України повідомило судді господарського суду Харківської області про підозру у зловживанні службовим становищем та прийнятті завідомо неправосудних рішень. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

За відомостями НАБУ, 21 березня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді господарського суду Харківської області про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем») та ч.1 ст.375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови») Кримінального кодексу України.

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Оскільки впродовж дня, 21 березня, суддя ухилялася від вручення повідомлення про підозру (вимкнула мобільний телефон та не з’явилася на роботу), воно було надіслане поштою за місцем проживання, а також вручене адміністрації за місцем роботи.

За версією слідства, вказана суддя прийняла у господарській справі незаконне рішення. Зокрема, зобов’язала ПАТ «Укргазвидобування» (100% власність держави) передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у кримінальному провадженні Національним бюро (так звана «газова справа»).

Детективи встановили низку інших порушень судді під час розгляду зазначеної господарської справи. Так, рішення про передачу арештованого природного газу приватному товариству суддя ухвалила на підставі розгляду зустрічної позовної заяви від приватного товариства. На думку слідства, розгляд зустрічного позову відбувся в умовах, коли вказане товариство не сплатило судовий збір, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 200 тис. грн.

За даними слідства, у межах цієї ж господарської справи суддя задовольнила клопотання представника приватного товариства: зменшила розмір пені, що підлягала стягненню з ТОВ за основним позовом, та відстрочила на один рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу на користь ПАТ «Укргазвидобування». Причому жодних доказів на обґрунтування такого клопотання під час розгляду справи суду надано не було.

У подальшому вказане рішення судді господарського суду Харківської області було скасоване постановою Харківського апеляційного господарського суду.