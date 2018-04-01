7 великих днів: як прожити Страсний тиждень (відео)

Останній тиждень перед Великоднем – Страсний тиждень - це час найсуворішого посту.

Для того, щоб встигнути все, слід щодня дотримуватись певних правил.

Понеділок

У давнину в цей день господиня наводила лад в будинку (фарбували стіни, підлоги).

Вівторок

У цей день слід закінчити всі необхідні роботи з одягом – зашити, попрасувати та попрати.

Читайте такожПасха 2018: у яку суму обійдеться українцям цьогорічний великодній кошик (відео)

Середа

Це останній день для робіт по господарству.

Четвер

У цей день треба купатись вдосвіта, бо саме в цей період вода вважається цілющою. Також в цей день проводять генеральне прибирання і починають фарбувати яйця та пекти паски.

П'ятниця

Страсна п'ятниця - "найсуворіший" день тижня. Не можна нічого їсти, а розмовляти слід тільки пошепки. Шиття та прання в цей день розцінюються як великий гріх.

Субота

У цей день потрібно подбати про всі Великодні страви: пофарбувати яйця та спекти паски.

Всі ці правила страсного тижня можуть трохи змінюватись в залежності від регіону. Незмінним скрізь залишається єдине – духовне очищення.