7 великих днів: як прожити Страсний тиждень (відео)
Для того, щоб встигнути все, слід щодня дотримуватись певних правил.
Понеділок
У давнину в цей день господиня наводила лад в будинку (фарбували стіни, підлоги).
Вівторок
У цей день слід закінчити всі необхідні роботи з одягом – зашити, попрасувати та попрати.
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Середа
Це останній день для робіт по господарству.
Четвер
У цей день треба купатись вдосвіта, бо саме в цей період вода вважається цілющою. Також в цей день проводять генеральне прибирання і починають фарбувати яйця та пекти паски.
П'ятниця
Страсна п'ятниця - "найсуворіший" день тижня. Не можна нічого їсти, а розмовляти слід тільки пошепки. Шиття та прання в цей день розцінюються як великий гріх.
Субота
У цей день потрібно подбати про всі Великодні страви: пофарбувати яйця та спекти паски.
Всі ці правила страсного тижня можуть трохи змінюватись в залежності від регіону. Незмінним скрізь залишається єдине – духовне очищення.