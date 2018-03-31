У Савченко з'явилася кривава блювота через голодування - сестра

Савченко-молодша уточнила, що за сестрою стежить лікар, тому що у неї вже спостерігаються перші спазми шлунка.

Після оголошення голодування стан здоров'я заарештованого позафракційного народного депутата України Надії Савченко погіршився.

Читайте такожСхудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО

Про це 30 березня в ефірі "Громадського радіо" повідомила її сестра Віра.

"Надія вирішила не акцентувати на цьому питанні, але коли вже йде кривава блювота, не акцентувати важко... Їй дають таблетки від шлунка, це сказав лікар у слідчому ізоляторі, а так вона п'є воду і попросила краплі для носа", – зазначила вона.

Савченко-молодша уточнила, що за сестрою стежить лікар, оскільки в неї вже спостерігаються перші спазми шлунку.

За словами Віри, її сестра перебуває в одиночній камері в ізоляторі тимчасового тримання СБУ в Аскольдовому провулку в Києві. За нардепом ведуть цілодобове відеоспостереження. Віра разом із матір'ю відвідувала Надію.