У Львові проходить щорічний фестиваль писанок (фоторепортаж)

Абстрактні, в’язані, писанки у стилі поп-арт, – таким різноманіттям порадує львів’ян цьогорічний Фестиваль писанок просто неба.

У центрі Львова на площі Музейній проходить VIII щорічний «Фестиваль Писанок».

На спеціальних стендах презентовано понад 70 півметрових авторських писанок, до створення яких долучилися як професіонали, так і аматори.

При цьому, кілька із писанок дійсно велетенські – заввишки в метр. Тут представлені писанки, присвячені Тарасу Шевченку, львівському трамваю (відсилає нас до пісні “Піккардійської Терції”), з абстрактними мотивами та традиційні – із геометричним розписом.

"На фестивалі цього року є 65 півметрових писанок, та сім метрових. Чотири писанки ми присвятили культурним діячам Львова. Зокрема, писанка з трамваєм присвячена Пікардійській терції. Дуже багато є тематичних писанок", – розповіла організатор заходу Христина Невінська, передає прес-служба Львівської міськради.

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«Фестиваль Писанок» – це подія, яка має на меті представити писанку не лише як традиційний Великодній символ, але й як Art-об’єкт. Писанка, як символ весняного відродження природи відома багатьом народам світу, однак, саме на Фестивалі, кожен з відвідувачів зможе по-новому відкрити для себе цей Великодній символ.

Сам «Фестиваль Писанок» триватиме до 15 квітня, під час нього відбуватимуться цікаві майстер-класи: з декорування вербових гілочок, з розпису писанок, зі створення великодніх свічок ручної роботи та зі створення ляльки-мотанки.