Психолог розповіла, чому українським заробітчанам важко адоптуватися закордоном

Перед тим, як зважитися на виїзд за кордон у пошуках так званої кращої долі, фахівці радять не лише вивчити тамтешні звичаї, переконатися, що їх там дійсно чекають, а й зважити на те, чи варто їм це взагалі робити.

Українцям важко адаптуватися за кордоном, особливо тим, хто не має там рідних чи друзів. Зокрема, про це зазначила психолог Наталія Кухтіна у коментарі 24 Каналу.

"Окрім завищених очікувань найчастіше у наших заробітчан виникають проблеми через мовний бар`єр, відчуття меншовартості та дискримінацію за національною ознакою", – каже експерт.

Тому перш ніж виїхати до іншої країни, Наталія Кухтіна радить заробітчанам зважити, "чи варто їм залишати своїх дітей, родину та близьких? Чи отримають вони бажане? Чи зможуть адаптуватися?Чи не потраплять на гачок шахраїв?".

За різними підрахунками,на заробітки за кордон протягом 25 років виїхало від 7 до 10 мільйонів українців. Утім далеко не кожному там вдалося пристосуватися. Через місцевий менталітет, інше мислення та ставлення до іноземців. Як твердить економіст Олександр Савченко: "Україна щороку через трудову міграцію втрачає по 10 мільярдів доларів".

Вже зараз нам бракує спеціалістів у телекомунікаційному та банківському секторах – до 80%. Сфері електроніки та атомної енергетики – до 90%. За кордон масово виїжджають перспективні науковці, технологи, інженери. Не вистачає навіть звичайних робочих рук та аграріїв. Тому підприємці особливо радіють поверненню заробітчан. За розрахунками економіста Олександра Савченка: "Якщо за кордон виїжджає звичайний українець середнього віку, то втрати для держави становлять 80 тисяч доларів, якщо це молоді люди, то вдвічі більше."

Експерти переконані: кращою доля може бути і вдома. Адже зробити кар`єру на чужині майже нереально. Через це тим, хто повертається в Україну зазвичай доводиться розпочинати професійне життя з початку. Крім того, заробітчани втрачають і перспективу пенсійного забезпечення.

Як зазначає політолог Володимир Воля: "З одному боку кошти зароблені закордоном, переправляються родичам для того, щоб вони більш менш могли вирішувати свої фінансові проблеми. Але коли це стосується самих заробітчан, то скидається на те, що на перспективу пенсійного забезпечення в цьому випадку ніхто не працює."

Тому, перед тим, як зважитися на виїзд за кордон у пошуках так званої кращої долі, фахівці радять не лише вивчити тамтешні звичаї, переконатися, що їх там дійсно чекають, а й зважити на те, чи варто їм це взагалі робити.