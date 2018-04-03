У Харкові через обвал колектора зникла вода у 70 будинках, а в новоутворену яму провалився позашляховик (відео)

09:55, 03 квітня 2018
Суспільство
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fonstola.ru

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КП "Харківводоканал" із посиланням на заступника генерального директора з експлуатації водопровідного господарства - директора комплексу «Харківводопостачання» Владлена Волкова, колектор по вулиці Білогорській, 92-б, на території гаражного кооперативу обвалився вчора, 2 квітня.

За його словами, діаметр пошкодженої труби становить 800 мм.

"Всю ніч на місці працювали бригади КП «Харківводоканал». В даний час роботи тривають. Організовано перекачування каналізаційних стоків, проводяться земляні роботи з подальшим ремонтом трубопроводу», - зазначив Волков.

За його словами, від водопостачання тимчасово відключені близько 70 будинків у мікрорайоні, обмеженого вулицями Ахсарова, Людвіка Свободи і проспектом Перемоги.

Підвезення жителям води здійснюється автоцистернами.

Водночас, за словами очевидців, наслідок обвалу колектора на території гаражного кооперативу утворилася яма глибиною кілька метрів, куди повністю провалився позашляховик.

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Теги: #аварія#Харків#колектори