На Сумщині розмило частину автодороги - утворилося величезне провалля (відео)

Один з користувачів соцмереж розмістив відеозапис, на якому видно, що вздовж автошляху утворилося глибоке кілометрове провалля, що місцями має в ширину більше двох метрів.

На Сумщині вчора, 2 квітня, повінь пошкодила частину автомобільної дороги національного значення Н-07 «Київ-Суми-Юнаківка» поблизу міста Ромни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Зокрема, про це повідомив у Facebook користувач Слава Дедоф, розмістивши відповідне відео, яке швидко набирає кількість переглядів.

«Порозмивало частину дороги «Суми-Прилуки-Київ» (за Ромнами). Глибина близько 1,5 метра. Дорожники намагаються відвести потік в сторону, але особливо нікуди», – прокоментував користувач.

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На відео видно, що вздовж автошляху утворилося глибоке провалля, що місцями має в ширину більше двох метрів і тягнеться приблизно на кілометр.

У коментарях до розміщеного відеозапису народний депутат України Олег Медуниця, який сьогодні вранці добирався із Сум до Києва, також підтверджує цю інформацію.

«Проїхав. Почали відсипати», – написав народний депутат, маючи на увазі роботу працівників дорожніх служб.

Водночас, у Службі автомобільних доріг Сумської області стан зазначеної частини дороги наразі не коментують, посилаючись на те, що на даний момент її працівники інспектують стан проїзду, однак зазначається, що пошкодження дорожнього полотна вже ремонтується.