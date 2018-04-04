"Прощавай, торгові точки": вночі на Андріївському узвозі в Києві знесли МАФи (фоторепортаж)

Місяць тому в КМДА заявляли, що на Андріївському узвозі в Києві залишаться тільки продавці, які працюють законно.

Вночі на Андріївському узвозі в Києві демонтували торгові кіоски.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив користувач Мартін Брест. «Усе. Прощавай, торгові точки на Андріївському», – написав він, додавши фотографії процесу зносу.

На фото можна побачити, як представники комунальних служб за допомогою спецтехніки прибирають незаконні забудови в районі Андріївської церкви.

Місяць тому в КМДА заявляли, що на легендарному Андріївському узвозі в Києві залишаться тільки продавці, які працюють законно.

При цьому, за словами заступника голови Київської адміністрації Олексія Резнікова, влада запропонувала торговцям сувенірів альтернативні місця на Андріївському узвозі – на Алеї художників.