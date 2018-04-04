"Прощавай, торгові точки": вночі на Андріївському узвозі в Києві знесли МАФи (фоторепортаж)
10:05, 04 квітня 2018Суспільство
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Місяць тому в КМДА заявляли, що на Андріївському узвозі в Києві залишаться тільки продавці, які працюють законно.
Комунальники демонтували кіоски / фото Мартін Брест, Facebook
Вночі на Андріївському узвозі в Києві демонтували торгові кіоски.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив користувач Мартін Брест. «Усе. Прощавай, торгові точки на Андріївському», – написав він, додавши фотографії процесу зносу.
На фото можна побачити, як представники комунальних служб за допомогою спецтехніки прибирають незаконні забудови в районі Андріївської церкви.
фото Мартін Брест, Facebook
Місяць тому в КМДА заявляли, що на легендарному Андріївському узвозі в Києві залишаться тільки продавці, які працюють законно.
При цьому, за словами заступника голови Київської адміністрації Олексія Резнікова, влада запропонувала торговцям сувенірів альтернативні місця на Андріївському узвозі – на Алеї художників.
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