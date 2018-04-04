Не лише Савченко: Аваков розповів про розстріли в Раді, які готував екс-глава «Укрспирту»

Автоматники Лабутіна збиралися захопити парламент, узяти по одному депутату від кожної фракції і розстріляти їх на Площі Конституції.

«Справа Савченко-Рубана» стало не першою за останні місяці справою про підготовку терактів проти органів державної влади. Теракти проти Верховної Ради і посадових осіб також готувала банда екс-глави «Укрспирту» Михайла Лабутіна.

Про це в інтерв'ю «ЛІГА.net» розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр нагадав, що Лабутіна нещодавно затримали в Румунії з української ордером.

«У нього схема була аналогічна (схемі Савченко – ред.) – бандити обговорювали зі спільниками, як вони увірвуться кількома десятками автоматників до Верховної Ради, візьмуть від кожної фракції по одіозному депутату (практично цитую їх розмову), виведуть на Площу Конституції і там розстріляють. Після цього – попросять підтримки українського народу», - розповів Аваков.

За словами міністра, паралельно злочинці збиралися підірвати його броньований автомобіль снарядом від гармати «Гіацинт», купленим за 100 тисяч доларів. «А щоб військові не втрутилися, планували дати командирам двох військових частин, які дислокуються під Києвом, по кілька мільйонів доларів – про що вели з ними переговори», - зазначив глава МВС.

«Для нормальної людини це все здається шизофренією. Але є люди, які в реальність такого сценарію вірять, і готові діяти», - резюмував Він.

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Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Інтерпол за запитом українських правоохоронців оголосив у міжнародний розшук колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.

За даними Генпрокуратури, Лабутін підозрюється в розтраті грошових коштів «Укрспирту» на загальну суму понад 261 млн грн, а також в організації умисного вбивства екс-директора ДП "Укрспирт", замаху на умисне вбивство заступника керівника "Укрспирту", замаху на умисне вбивство з використанням протипіхотної міни президента однієї зі спортивних федерацій, замаху на умисне вбивство з використанням саморобного вибухового пристрою приватного підприємця.

25 січня стало відомо, що Лабутіна затримано в Румунії. Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що учасники злочинної організації разом з екс-директором "Укрспирту" планували здійснити ряд умисних вбивств, зокрема, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Сам Аваков заявив, що угруповання Лабутіна готувала терористичні атаки на державні установи.