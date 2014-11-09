Бойовики все частіше використовують тактику кочівного міномету

Минулої ночі бойовики 25 разів обстріляли блокпости українських військових, опорні та спостережні пункти в районі населених пунктів Майорськ, Золоте, Нікішино, Оленівка, кургану Могила Гостра.

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

Внаслідок нічних обстрілів поранено двох військовослужбовців, їх направлено до медичних закладів.

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"Вогнем у відповідь ми подавляємо вогневі точки бойовиків, примушуємо їх змінювати свої позиції", - зазначається у повідомленні.

Військові зазначили, що бойовики почали частіше використовувати тактику кочівного міномету, який веде вогонь та постійно змінює позиції.