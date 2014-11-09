Ситуація на трасі Бахмутка і в Донецькому аеропорту залишається напруженою - штаб АТО

Ситуація на трасі Бахмутка складна. Вночі під час обстрілів позицій українських військових бойовики використовували міномети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

Залишається напруженою ситуація в районі Донецького аеропорту.

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"Минулої ночі бандити неодноразово вели артилерійський вогонь по наших позиціях на його території. Опівночі майже півтори години стріляли артилерією по населеним пунктам Тоненьке, Орловка, Пескі", - наголосили у штабі.

Ситуація на півдні зони АТО під контролем українських сил. Військові наголошують, що роблять все необхідне, щоб мешканці Маріуполя відчували себе у безпеці.