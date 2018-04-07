У Великодню ніч в Одесі працюватиме громадський транспорт

З 22.30 суботи до 6.00 неділі буде організовано перевезення людей до місць проведення богослужіння за тимчасовими схемами руху міських автобусних маршрутів.

В Одесі у Великодню ніч з 7 на 8 квітня працюватиме громадський транспорт.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської міськради з посиланням на інформацію профільного департаменту.

Відзначається, що у зв'язку з проведенням релігійного свята Святого Христового Воскресіння - Великодня з 22.30 суботи до 6.00 неділі буде організовано перевезення людей до місць проведення богослужіння за тимчасовими схемами руху міських автобусних маршрутів.

Зокрема, десятки автобусів курсуватимуть до найбільш віддалених храмів - Святого мученика Віктора і Великомучениці Ірини й до Свято-Іверського чоловічого монастиря. Маршрути організовані різними вулицями.

Також буде організовано роботу 13-ти трамвайних маршрутів, на які вийдуть 16 вагонів, і 8-ми тролейбусних, які обслуговуватимуть 11 машин.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі великодні богослужіння відбудуться у 63 храмах міста.