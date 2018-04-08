На Львівщині поліція заарештувала грабіжників, які напали на підлітків

Злочинці погрожували підліткам пістолетом, після чого відібрали у них рюкзак з особистими речами та втекли.

Поліцейські затримали двох чоловіків, які напали на 16-річних підлітків і відібрали у них цінні речі.

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Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на відділ комунікації Нацполіції Львівської області.

У п’ятницю, 6 квітня, до Кам'янко-Бузького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі між селами на трьох 16-річних мешканців міста Добротвір напали двоє зловмисників. Чоловіки погрожували неповнолітнім пістолетом та завдали одному з них тілесних ушкоджень. Злочинці відібрали у підлітків рюкзак з особистими речами, куртку та мобільний телефон, після чого втекли.

Того ж дня правоохоронці встановили місця перебування зловмисників та затримали їх. Грабіжниками виявились 33-річний мешканець одного з сіл району та його 43-річний знайомий, мешканець Турки. Обидва затриманих раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові та особливо важкі злочини.

Поліцейські вилучили в грабіжників пневматичний пістолет та скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статті передбачає покарання: позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Суд обрав для зловмисників міру запобіжного заходу - арешт, проводиться досудове розслідування.