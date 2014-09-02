Упізнано 183 тіла загиблих при аварії малайзійського Боїнга

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН в Twitter увечері в понеділок.

Про це пише ZN.UA.

"На сьогоднішній день ідентифіковано особи 183-х загиблих в авіакатастрофі малайзійського Боїнга в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Шахтарському районі Донецької області 17 липня о 16:20 розбився літак Boeing 777-200 компанії "Малазійські авіалінії", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур (рейс MH17). За попередніми даними, загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту: 283 пасажири, серед яких троє дітей, і 15 членів екіпажу.

За даними Києва, які американська розвідка підтвердила, що літак збили проросійські бойовики з доставленої з Росії системи "Бук"