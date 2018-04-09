Прикордонники оприлюднили відео спроби вивезення екіпіажу судна «Норд» до Росії

Відео було відзнято на прикордонному пункті «Гоптівка» у Харківській області.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян оприлюднив у Facebook відео, на якому відзнято спробу російських дипломатів вивезти за межі України екіпаж судна «Норд».

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Відео було зроблено на прикордонному пункті «Гоптівка» (Харківська область). На ньому можна чути, як прикордонник запрошує громадян, що знаходяться у дипломатичних авто, пройти процедуру прикордонного контролю.

Особа, що знаходиться у авто, в проходженні прикордонного контролю відмовляє. Вона також заявляє, що в салоні дипломатичного авто перебуває «на території Російської Федерації», де, вочевидь, не діє українське законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України.

Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська, 30 березня на судно був накладений арешт.

6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.

Повідомлялося, що екіпаж судна, за винятком капітана, відпустили на волю. Тим не менш, 10 квітня морякам слід з'явитися на допит до СБУ.

Увечері 7 квітня екіпаж судна «Норд» під прикриттям дипломатів спробував покинути Україну через ПП «Гоптівка» на Харківщині.