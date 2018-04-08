Екіпаж судна «Норд» вночі спробували вивезти до Росії – прикордонники

Представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету намагалися вивезти моряків за межі України.

Екіпаж судна «Норд», яке було затримано в Азовському морі 25 березня, вночі спробував покинути Україну через ПП «Гоптівка» на Харківщині.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, вивезти моряків за межі України намагались представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету.

Зазначається, що ввечері 7 квітня до пункту пропуску «Гоптівка» на виїзд з України прибули два автомобілі з дипломатичними номерами РФ. Під час прикордонного контролю особи, які їхали як пасажири, замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ.

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«Співробітниками Держприкордонслужби під час перевірки встановлено, що власниками документів є члени команди судна «Норд», затриманого в Азовському морі, і що особи є громадянами України, тобто на паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону», - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що за спробу порушення державного кордону на осіб складено адміністративні протоколи. Оскільки у них не було належних документів, через кордон їх не пропустили.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України.

Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська,

30 березня на судно був накладений арешт. 6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка.

Напередодні повідомлялося, що екіпаж судна, за винятком капітана, відпустили на волю. Тим не менш, 10 квітня морякам слід з'явитися на допит до СБУ.