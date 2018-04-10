Укравтодору на замітку: ТОП-5 найдорожчих автобанів Європи (відео)

16:39, 10 квітня 2018
Суспільство
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Але можемо порівняти, скільки коштує проїхатись платними магістралями у європейських країнах. Адже у більшості з них користування автобанами оплачується водіями. У сусідній Польщі, наприклад, проїзд ділянкою 280 км від Кракова до Вроцлава коштує трохи більше 8 євро.

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А от в Італії та Іспанії чи не найдорожчі автомагістралі у Європі. За користування 300 км італійськими шосе водій платить понад 55 євро. В Іспанії є траса завдовжки 347 км, проїзд якою сягає 36,55 євро. У Німеччині доведеться заплатити 5-15 євро за проїзд екологічними зонами.

У багатьох країнах існує абонемент на проїзд платними дорогами – віньєта (vignette). У Швейцарії вона видається найменше на 14 місяців і коштує 40 швейцарських франків (33 євро).

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Теги: #Європа#Укравтодор#проїзд#автомобілі#ціни на проїзд#платні дороги