Укравтодору на замітку: ТОП-5 найдорожчих автобанів Європи (відео)

Перші в Україні платні автобани збираються будувати вже наступного року.

У Верховній Раді прийняли законопроект, що дозволяє створювати в Україні платні дороги. Якою буде вартість проїзду ними – поки невідомо.

Але можемо порівняти, скільки коштує проїхатись платними магістралями у європейських країнах. Адже у більшості з них користування автобанами оплачується водіями. У сусідній Польщі, наприклад, проїзд ділянкою 280 км від Кракова до Вроцлава коштує трохи більше 8 євро.

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А от в Італії та Іспанії чи не найдорожчі автомагістралі у Європі. За користування 300 км італійськими шосе водій платить понад 55 євро. В Іспанії є траса завдовжки 347 км, проїзд якою сягає 36,55 євро. У Німеччині доведеться заплатити 5-15 євро за проїзд екологічними зонами.

У багатьох країнах існує абонемент на проїзд платними дорогами – віньєта (vignette). У Швейцарії вона видається найменше на 14 місяців і коштує 40 швейцарських франків (33 євро).

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