Капітана "Норда" звільнили під заставу: зараз він надає свідчення у кримському СБУ

У даний час капітан затриманого в Азовському морі кримського судна Володимир Горбенко дає покази в СБУ.

Сьогодні капітана затриманого в Азовському морі судна "Норд" Володимира Горбенка після отримання застави випустили з ізолятора тимчасового тримання.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.

«6 квітня (за Горбенка) була внесена застава у розмірі 35 тис. 240 грн, а сьогодні ці кошти були зараховані на рахунок казначейства, і він випущений з ізолятора тимчасового тримання», - сказала Тихончик.

Вона повідомила, що після виходу з ізолятора Горбенко «відвідав лікаря».

«Наразі він знаходиться в Головному управлінні Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, де дає покази», - поінформувала прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.