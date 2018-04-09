Екіпаж судна «Норд» вночі намагався виїхати до окупованого Криму

Моряки "Норду" спробували виїхати на окуповану територію через ПП "Чонгар".

Команда затриманого 25 березня судна «Норд» у ніч на 9 квітня намагалася перетнути адмінкордон з окупованим Кримом, не маючи для цього українських паспортів.

Про це у Facebook повідомляє «Гражданская блокада Крыма». Зазначається, що моряки намагались проїхати через ПП «Чонгар», однак українські прикордонники не пропустили їх по "аусвайсам" (виданих окупаційною владою паспортам громадян РФ – ред.).

«При собі вони не мали українських паспортів, а тільки фейкові російськи паспорти», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовне судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України.

Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойовано до порту Бердянська, 30 березня на судно був накладений арешт.

6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави для затриманого капітана судна "Норд" Володимира Горобенка. Повідомлялося, що екіпаж судна, за винятком капітана, відпустили на волю. Тим не менш, 10 квітня морякам слід з'явитися на допит до СБУ.

Увечері 7 квітня екіпаж судна «Норд» під прикриттям дипломатів безуспішно спробував покинути Україну через ПП «Гоптівка» на Харківщині. Наступного дня стало відомо, що окупаційна влада Криму через адвокатів та дипломатів намагається терміново передати морякам паспорти громадян України.