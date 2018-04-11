При обшуках у Савченко вилучили декілька речей – адвокат

Захисник Савченко розповів про зауваження до проведення обшуків, які були додані до протоколу.

Правоохоронці, що проводили обшуки у квартирі та офісі підозрюваного у підготовці терактів народного депутата Надії Савченко, вилучили низку речей.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на адвоката Савченко Дмитра Бугая.

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"У рамках кримінального провадження були проведені два обшуки. Вилучили низку речей. Але більше сказати не можу. Слідчий кілька разів попередив про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства", - зазначив він.

На уточнення щодо слів матері Савченко, яка повідомила про вилучення нагородного пістолета, адвокат сказав «Ну мама ж усе розповіла».

Він також розповів про зауваження до проведення обшуків, які були додані до протоколу.

Про інші можливі слідчі дії, заплановані на найближчий час, адвокатів не повідомили.

Напередодні повідомлялось, що слідчі прийшли з обшуками до помешкання та офісу Надії Савченко. За словами матері нардепа, з оселі вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до нього.

Нагадаємо, Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.