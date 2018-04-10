Правоохоронці перемістилися до офісу Савченко для проведення обшуків

Адвокат Савченко розповів, що з офісу намагаються вилучити книги та публікації.

Слідчі проводять обшуки у офісі партії народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці державного перевороту.

Про це розповів її адвокат Олег Соловей, повідомляє "Українська правда".

"Зараз проходить обшук в офісі. Там намагаються вилучити навіть її книги і публікації", - сказав він.

Соловей зазначив, що обшук в офісі проводить не той слідчий, який проводив обшук у помешканні Савченко.

Він назвав ці слідчі дії "безглуздими".

Читайте такожСавченко значно схудла і збирається пройти поліграф до кінця тижня - адвокат"Вони направлені, мабуть, на психологічний вплив", - сказав адвокат.

Адвокат не зміг прокоментувати, як проходив обшук у квартирі Савченко, та чи вилучили там якісь речі, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 слідчі прийшли з обшуками до помешкання Надії Савченко. За словами матері нардепа, з оселі вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до пістолета.

Нагадаємо, Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів та державного перевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту. ї

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.