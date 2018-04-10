Правоохоронці перемістилися до офісу Савченко для проведення обшуків
Слідчі проводять обшуки у офісі партії народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці державного перевороту.
Про це розповів її адвокат Олег Соловей, повідомляє "Українська правда".
"Зараз проходить обшук в офісі. Там намагаються вилучити навіть її книги і публікації", - сказав він.
Соловей зазначив, що обшук в офісі проводить не той слідчий, який проводив обшук у помешканні Савченко.
Він назвав ці слідчі дії "безглуздими".
Читайте такожСавченко значно схудла і збирається пройти поліграф до кінця тижня - адвокат"Вони направлені, мабуть, на психологічний вплив", - сказав адвокат.
Адвокат не зміг прокоментувати, як проходив обшук у квартирі Савченко, та чи вилучили там якісь речі, пославшись на таємницю слідства.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 слідчі прийшли з обшуками до помешкання Надії Савченко. За словами матері нардепа, з оселі вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до пістолета.
Нагадаємо, Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів та державного перевороту.
За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту. ї
22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.
Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.