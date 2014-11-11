У анексованому Криму встановлено прожитковий мінімум на рівні 5786 рублів

За словами "міністра праці і соціального захисту" Олени Романовської, обчислення величини прожиткового мінімуму за III квартал 2014 року вироблено на підставі споживчого кошика і даних про рівень споживчих цін на продукти харчування та індексів споживчих цін на продукти харчування, непродовольчі товари та послуги за липень, серпень і вересень цього року, говориться на сайті "ради міністрів Криму".

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Зокрема, за основними соціально-демографічним групами прожитковий мінімум становитиме: для працездатного населення 6211 руб., для пенсіонерів - 4780 руб., для дітей - 5884 руб. Разом з тим, прожитковий мінімум в Російській Федерації на III квартал цього року склав 8086 рублів на душу населення.

"Невисокий рівень прожиткового мінімуму в Криму, обумовлений тим, що ціни на основні продукти харчування на півострові набагато нижчі, ніж в регіонах, які входять в ту ж умовну групу", - пояснила чиновниця.