У Житомирі суд відправив під домашній арешт затриманого на хабарі начальника внутрішньої служби колонії

Крім того, суд відсторонив його від займаної посади.

Корольовський районний суд Житомира відправив під домашній арешт затриманого 10 квітня на хабарі начальника внутрішньої служби колонії.

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону, відповідне рішення суд ухвалив 12 квітня.

У відомстві зазначили, що прокуратура наполягала на обранні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою.

Крім того, суддя задовольнив клопотання військової прокуратури щодо відсторонення майора від займаної посади – його на два місяці усунули від виконання професійних обов’язків.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня на Житомирщині СБУ затримала на хабарі начальника внутрішньої служби колонії. Правоохоронці встановили, що майор внутрішньої служби вимагав від родичів ув’язненого 10 тис. грн за безперешкодну передачу заборонених предметів. Згодом він зажадав мобільний телефон вартістю 6 тис. грн. Для одержання неправомірної вигоди посадовець залучив свого знайомого. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання та активації предмета хабара – мобільного телефону.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (хабар) Кримінального кодексу України.