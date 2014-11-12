В Артемівську БМП переїхала "Москвич" (фото)

Внаслідок зіткнення бойова машина наїхала на "Москвич", зім'явши кузов автомобіля, повідомляє сайт Вечірній Бахмут.

Завдяки щасливому випадку обійшлося без жертв, хоча внаслідок аварії постраждали, за різними даними, одна або дві людини. Автомобіль відновленню не підлягає.

Читайте такожЗМІ: У Краматорську перекинулася БРДМ, є постраждаліПричини зіткнення шукають військова комендатура і автоінспекція. В соціальних мережах з'явилося багато фотографій з місця аварії.