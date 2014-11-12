В Артемівську БМП переїхала "Москвич" (фото)
15:06, 12 листопада 2014Суспільство
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11 листопада близько 12 години дня в Артемівську, на перехресті вулиць 60 років утворення СРСР і Леваневського, сталося зіткнення бойової машини піхоти та автомобіля "Москвич".
БМП наїхала на Москвич / bahmut.com.ua
Внаслідок зіткнення бойова машина наїхала на "Москвич", зім'явши кузов автомобіля, повідомляє сайт Вечірній Бахмут.
Завдяки щасливому випадку обійшлося без жертв, хоча внаслідок аварії постраждали, за різними даними, одна або дві людини. Автомобіль відновленню не підлягає.
Читайте такожЗМІ: У Краматорську перекинулася БРДМ, є постраждаліПричини зіткнення шукають військова комендатура і автоінспекція. В соціальних мережах з'явилося багато фотографій з місця аварії.
bahmut.com.ua
bahmut.com.ua
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