Кримські татари можуть створити військовий батальйон

Про це йдеться в повідомленні прес-служби БПП.

"Ми з Президентом обговорили питання створення військового кримськотатарського об'єднання південного напряму, тому що в Херсонській області дуже тривожна ситуація. Це поки що на стадії обговорення, а там подивимося", - сказав Джемілєв.

За його словами, близько 450 кримських татар беруть участь у різних батальйонах військових в антитерористичній операції на Донбасі.

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Лідер кримськотатарського народу підкреслив, що родичі цих військовослужбовців піддаються особливій небезпеці на території Криму і виявляються заручниками місцевої влади. Він зазначив, що імена таких військовослужбовців повинні бути засекречені.

Джемілєв також висловив упевненість в тому, що якщо кримські татари і українці будуть разом, то їм вдасться визволити Крим.