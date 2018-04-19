На Поштовій площі в Києві хочуть створити музей (відео)

Передбачається також, що проект створення музею на Поштовій площі виберуть шляхом проведення міжнародного конкурсу проектів.

Сьогодні на засіданні Київради 97 депутатів з 99 зареєстрованих в залі підтримали в першому читанні (тобто взяти за основу) проект рішення «Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середньовічний Київ XI-XIX cт. на Поштовій площі в столиці».

Передбачається також, що проект створення Музею на Поштовій площі виберуть шляхом проведення міжнародного конкурсу проектів.

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Щодо фінансування створення музею на Поштовій площі, то у проекті зазначається, що наразі обсяг невідомий, але він буде розрахований після прийняття цього рішення. Відбуватиметься фінансування, згідно з рішенням, за рахунок коштів міста, й КМДА доручається визначити джерела фінансування.

Крім того, Київрада планує доручити міській держадміністрації ініціювати розірвання договору на оренду землі із забудовником Поштової площі з метою створення там виключно музейного об’єкту без торговельно-розважального центру.