У КМДА пообіцяли перевірити будівництво на Поштовій площі на місці розкопок вулиць часів Київської Русі (відео)
12:40, 13 жовтня 2017Суспільство
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Міська влада обіцяла на тому місці збудувати музей задля збереження унікальних знахідок, але досі цього не зробила.
Кадр з відео ТСН
У центрі Києва споруджують торговельний центр на місці розкопок вулиць часів Київської Русі. Напередодні там вже рівняли ґрунт під бетонну плиту, яка стане підлогою магазину, повідомляє ТСН.
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Процес зафільмували громадські активісти і прийшли на розкопки із акцією протесту. Міська влада обіцяла на тому місці збудувати музей задля збереження унікальних знахідок, але досі цього не зробила.
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