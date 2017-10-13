У КМДА пообіцяли перевірити будівництво на Поштовій площі на місці розкопок вулиць часів Київської Русі (відео)

У центрі Києва споруджують торговельний центр на місці розкопок вулиць часів Київської Русі. Напередодні там вже рівняли ґрунт під бетонну плиту, яка стане підлогою магазину, повідомляє ТСН.

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Процес зафільмували громадські активісти і прийшли на розкопки із акцією протесту. Міська влада обіцяла на тому місці збудувати музей задля збереження унікальних знахідок, але досі цього не зробила.