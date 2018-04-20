"Діра 4*4 см": у лікарні Дніпра рятують життя морпіха з пробитими грудьми

14:49, 20 квітня 2018
Суспільство
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Лікар розповів про стан морпеха / фото inshe.tv

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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"Дмитро, 21 рік, мріяв побачити світ. Матрос ЗСУ. Поранений в районі села Пікузи. Діра 4*4 см у правій половині грудної клітки. Поламані 9, 10, 11 ребро справа, відростки грудних хребців", - йдеться у його повідомленні.

Також головлікар розповів, що у бійця сильна кровотеча, медики кілька годин зашивали рани легені.

Як повідомлялося, 20 квітня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі в результаті важкого поранення помер боєць полку "Азов" Євген Хоменко з позивним "Подгон".

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Теги: #смерть#Дніпро#смерть матроса ВМС