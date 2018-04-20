"Діра 4*4 см": у лікарні Дніпра рятують життя морпіха з пробитими грудьми
14:49, 20 квітня 2018Суспільство
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У матроса поламані ребра, також у нього сильна кровотеча.
Лікар розповів про стан морпіха / фото inshe.tv
До обласної лікарні ім. Мечникова доставили 21-річного матроса Збройних сил України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
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"Дмитро, 21 рік, мріяв побачити світ. Матрос ЗСУ. Поранений в районі села Пікузи. Діра 4*4 см у правій половині грудної клітки. Поламані 9, 10, 11 ребро справа, відростки грудних хребців", - йдеться у його повідомленні.
Також головлікар розповів, що у бійця сильна кровотеча, медики кілька годин зашивали рани легені.
Як повідомлялося, 20 квітня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі в результаті важкого поранення помер боєць полку "Азов" Євген Хоменко з позивним "Подгон".
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