У Кременчуці "замінували" "АвтоКрАЗ"

Про це УНІАН повідомили в Полтавському міськвідділі міліції.

За їх даними, в міліцію про можливе замінування повідомила служба охорони підприємства. Представник підприємства зазначив, що в приймальню гендиректора підприємства зателефонував невідомий і повідомив про замінування. Він також повідомив, що від вибуху загинуть всі: дорослі і діти.

Читайте такожУ Києві за півгодини «замінували» метро, ОДА та торговий центрУ міліції зазначили, що на підприємство виїхали всі оперативні служби. Вирішується питання про евакуацію працівників підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки. У 2013 р. «АвтоКрАЗ» збільшив випуск автомобілів на 15%, або на 31 одиницю порівняно з 2012 р - до 930 автомобілів.