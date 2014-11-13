У Донецьку знову чути залпи

Між тим, як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Донецька, в Петровському районі іноді чути поодинокі залпи.

"В результаті артобстрілу 12 листопада зафіксовані осколкові пошкодження розподільчих газопроводів по вул. Софії Перовської 1,2, Ромаданівська 36, Войкова 32,67, Леваневського 33. За адресою вул. Крюкова 104 і 120 осколкові пошкодження газопроводу стали причиною загоряння газу. Аварії локалізовано", - йдеться в повідомленні.

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Фахівцями комунальних підприємств ведуться ремонтні роботи на аварійних ділянках, додали в міськраді.