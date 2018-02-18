Прикордонники на Донеччині затримали учасницю банформування "Оплот"

У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ «Оплот», де мала нібито отримати посаду помічника кухаря.

Сьогодні в КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники зупинили громадянку України, яка виявилася учасницею бандформування "Оплот".

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, оперативники з’ясували, що жінка входила до складу непередбачених законом України воєнізованих формувань так званої «Донецької народної республіки». У серпні 2014 року українка вступила в підрозділ «Оплот», де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась проходити службу в НЗФ.

"Під час перевірки оперативниками Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби було встановлено, що в діях громадянки вбачаються ознаки складу правопорушення ККУ за ч.1 ст. 260 (створення непередбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінку передали співробітникам Національної поліції, які встановлюють, яке насправді місце жінка займала у структурі бандформувань

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів у зоні АТО поранено українського воїна.