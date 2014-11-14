Херсонщина готова продавати анексованому Криму воду по 1 євро за кубометр
Херсонська область готова продавати анексованому Крим воду за середньоєвропейською ціною 1 євро за кубічний метр.
Про це заявив голова облдержадміністрації Андрій Путілов, якого цитує "Сегодня".
За його словами, щорічно область поставляє до Криму близько 1 мільярда кубометрів технічної води.
"Відповідно Україна, а значить і Херсонщина, могли б отримувати значні суми грошей у свої бюджети. Це питання я обговорював з академіком, директором Інституту гідротехніки і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайлом Ромащенко. Він розклав мені по поличках з чого формується вартість кубометра технічної води, яка подається на Крим по Північно-Кримському каналу. За попередніми розрахунками, кубометр повинен коштувати не менше 13 гривень, така собівартість", - заявив Путілов.
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Він нагадав, що сьогодні немає яких-небудь договірних відносин між Україною і Кримом з приводу постачання води за допомогою Північно-Кримського каналу.