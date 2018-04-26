Припинення війни та боротьба з корупцією: стало відомо, чого українці очікують від майбутнього президента

38% респондентів чекають від майбутнього президента відродження промисловості. Майже чверть хотіли б підвищення якості медицини та соціальних стандартів.

Припинення військових дій на сході України та посилення боротьби з корупцією є двома основними очікуваннями українців від майбутнього глави держави.

Про це свідчать презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, також українці очікують від майбутнього глави держави відродження промисловості (38% респондентів).

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Майже чверть хотіли б підвищення якості медицини та соціальних стандартів, 16% - зменшення впливу олігархів на політику, 11% – відродження аграрної сфери, 7% – стимулювання розвитку бізнесу.

В опитуванні, яке проводилося 10 - 22 квітня, взяли участь 6 тис. респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,5%.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують велику кількість кандидатів на посаду президента України навесні 2019 року. В Агентстві моделювання ситуацій вважають, що президентська кампанія «буде дуже жорсткою» і вибори проходитимуть у два тури.