У Дніпрі демонтують засклені балкони з фасадів історичних будівель

Спеціальна комісія міськради визначатиме розмір компенсації за демонтаж засклених балконів.

У Дніпрі вирішили демонтувати засклені балкони і лоджії на фасадах історичних будівель.

Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на сесії в середу, 25 квітня, повідомляється на сайті Дніпровської міськради.

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Зазначається, що депутати підтримали порядок компенсації витрат, пов'язаних з демонтажем скління. Всього в місті реставрують 10 таких фасадів.

"Частково з балконів і лоджій прибрали скління, що не включене до технічної документації і псує зовнішній вигляд. Компенсації з міського бюджету виділятимуть, щоб заохотити людей добровільно демонтувати пластик і скло", - наголошено в повідомленні.

У міськраді Дніпра зберуть спеціальну комісію, яка визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.