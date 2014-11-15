На Київщині майстри виготовляють патріотичні буржуйки для бійців АТО
Буржуйки клепають тут наче на конвеєрі - різних видів і розмірів.
На Київщині ковалі продемонстрували, як кується перемога в тилу. Виробництво буржуйок, ножів, скоб та цвяхів на допомогу армії поставили на конвейєр, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
Цвяхи та скоби потрібні на передовій для зведення бліндажів. Саморобні ножі теж згодяться.
"Можна різати хліб, сало, ковбаску", - пояснює коваль Віталій Буднік.
Волонтери одразу відвозять вироби на передову і повертаються по нову партію. Головний товар – буржуйки.
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Їх клепають наче на конвеєрі. Різних видів та розмірів – під дрова, вугілля чи гас.
Дизайн печі – власна розробка. Виготовляють із будь-чого. Приміром, зі старих газових балонів.
Головна перевага саморобних буржуйок – ціна. На виробництво однієї витрачають по 300-400 гривень, тоді як магазинна обійдеться десь у дві тисячі.
Майстри викарбовують на виробах патріотичні гасла та кажуть, що такі пічки зігріватимуть бійцям не лише тіло, а й душу.
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"Це в душі ці слова. Я хочу передати хлопцям, хай вони бачать, що ми тут їх підтримуємо", - пояснив зварювальник Олександр Чорний.