Суд допустив Фейгіна до розгляду справи Сущенка в ролі "іншої особи"

За інформацією Фейгіна, дебати сторін у справі українського журналіста відбудуться в Мосміськсуді 28 травня.

Марка Фейгіна, позбавленого статусу адвоката, Московський міський суд допустив до розгляду справи незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Фейгін повідомив у Facebook, відзначивши, що поки що його допустили до справи не як адвоката.

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«Отже, я допущений судом до розгляду справи Романа Сущенка як іншої особи за ч.2 ст.49 КПК РФ. Також за ст.18 «Про тримання під вартою...» Сущенко заявив клопотання про мій допуск відвідувань у в'язниці як представника в ЄСПЛ. Тепер я чекаю повернення мого статусу адвоката судом і припинення беззаконня», - написав Фейгін.

Уже із залу суду Фейгін повідомив у Twitter, що «процес триває в стадії подання доказів стороною захисту». «Роман Сущенко в порядку», - додав він.

За інформацією Фейгіна, дебати сторін у справі Сущенка відбудуться в Мосміськсуді 28 травня.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві. 27 березня цього року Мосміськсуд почав по суті розглядати справу Сущенка. Того ж дня йому продовжили строк тримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката. Він є захисником Сущенка.