Сущенко передав із СІЗО дві картини, намальовані чаєм і цибулевим лушпинням (фото, відео)
Український журналіст Роман Сущенко, сидячи в російському СІЗО, за допомогою ручок, олівців, чаю і цибулевого лушпиння намалював дві картини.
Як повідомила дочка Романа Юлія Сущенко в Facebook, він намалював їх ще в минулому році, проте вони дійшли лише зараз.
"Хочу показати вам нові малюнки нашого Романа Сущенко. На цей раз він «переніс» нас в передмістя італійського міста Парма і маяка Ар-Мен, що у французькій Бретані. Для створення зображень папа використав папір, кулькові ручки, олівці, чай і лушпиння цибулі. Батько намалював їх у катівнях «Лефортово» ще в серпні і грудні 2017 року, однак до нас вони дійшли тільки сьогодні", - написала Юлія.
Маяк Ар-Мен / Facebook Julia Sushchenko
Як повідомляв УНІАН, 29 березня російський адвокат Марк Фейгін закликав президента Росії Володимира Путіна посприяти обміну арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, інтереси якого він представляє в суді.
Читайте такожУкраїнському журналісту Сущенку продовжили термін тримання під вартою в РФ ще на півроку
«Можливий обмін Сущенка на громадян РФ, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні, став би дійсно своєчасним виходом, що демонструє прихильність вищого керівництва до вирішення проблем українських політв'язнів. Багато хто цього чекає, як в Україні, так і в самій Росії», - заявив Фейгін.
27 березня українському журналісту Сущенку продовжили термін утримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.
У засіданні Мосміськсуду у справі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня.
Кореспондента «Укрінформу» затримали в Москві 30 вересня 2016 року, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.