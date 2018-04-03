Сущенко передав із СІЗО дві картини, намальовані чаєм і цибулевим лушпинням (фото, відео)

Сущенко намалював картини ще в минулому році, проте дійшли до його дочки вони лише зараз.

Український журналіст Роман Сущенко, сидячи в російському СІЗО, за допомогою ручок, олівців, чаю і цибулевого лушпиння намалював дві картини.

Як повідомила дочка Романа Юлія Сущенко в Facebook, він намалював їх ще в минулому році, проте вони дійшли лише зараз.

"Хочу показати вам нові малюнки нашого Романа Сущенко. На цей раз він «переніс» нас в передмістя італійського міста Парма і маяка Ар-Мен, що у французькій Бретані. Для створення зображень папа використав папір, кулькові ручки, олівці, чай і лушпиння цибулі. Батько намалював їх у катівнях «Лефортово» ще в серпні і грудні 2017 року, однак до нас вони дійшли тільки сьогодні", - написала Юлія.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня російський адвокат Марк Фейгін закликав президента Росії Володимира Путіна посприяти обміну арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, інтереси якого він представляє в суді.

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«Можливий обмін Сущенка на громадян РФ, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні, став би дійсно своєчасним виходом, що демонструє прихильність вищого керівництва до вирішення проблем українських політв'язнів. Багато хто цього чекає, як в Україні, так і в самій Росії», - заявив Фейгін.

27 березня українському журналісту Сущенку продовжили термін утримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

У засіданні Мосміськсуду у справі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня.

Кореспондента «Укрінформу» затримали в Москві 30 вересня 2016 року, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.